Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Blaulichttag bei der evangelischen Kindertagesstätte in Rickling

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Rickling (ots)

Am letzten Dienstag (19.05.2026) fand an der evangelischen Kindertagesstätte in Rickling ein spannender Blaulichttag statt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten sich mit ihren Fahrzeugen an der KiTa versammelt, um den Kindern ihre Arbeit und die Ausrüstung näher zu bringen. Rund 100 Kinder nahmen die Angebote wahr.

In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr stellten sich Einsatzkräfte der Polizei und der freiwilligen Feuerwehr Rickling sowie der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) mit ihren Fahrzeugen vor dem Kindergarten im Eichbalken auf. Sie führten ihre Arbeit und ihre Ausrüstungsgegenstände vor. Hierzu bauten sie insgesamt fünf Stationen auf, die die rund 100 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren durchlaufen und dort Punkte für ihre Stempelkarten sammeln konnten.

So probierten die kleinen Menschen die noch viel zu große Ausrüstung der Feuerwehr und der Polizei an, inspizierten die Fahrzeugausstattung und nahmen auf allen Sitzen in den Einsatzfahrzeugen Platz. Außerdem durften die Kids eine Wasserkübelspritze der Feuerwehr ausprobieren und auf der Trage des Rettungswagens mitfahren.

Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Rickling demonstrierten auch die Anwendung des Atemschutzgerätes und der Maske, um so den Kleinen eine mögliche Angst zu nehmen. Die sehr neugierigen und aufgeschlossenen Kinder stellten viele Fragen, die die Einsatzkräfte geduldig und kindgerecht beantworteten. So tauten auch die anfangs noch scheuen Sprösslinge auf.

Als großes Dankeschön erhielten die Mitwirkenden eine Menge leuchtender Kinderaugen und strahlende Lächeln. Dies spricht dafür, dass dieser Tag auf jeden Fall wiederholt werden dürfte.

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