Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Jugendlicher ohne Führerschein gestoppt

Wedel (ots)

Gestern Abend (19.05.2026) meldete ein Zeuge der Polizei einen VW Polo, der in auffälliger Weise von Wedel kommend in Richtung Holm geführt werde. Die Polizei stoppte den Wagen in Heist. Am Steuer saß ein 16-Jähriger. Außerdem befanden sich drei weitere Jugendliche im gleichen Alter in dem Fahrzeug. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Polo.

Gegen 20:40 Uhr meldete ein Zeuge den VW Polo, der sich von der Schulauer Straße in Wedel über die Rolandstraße, die Holmer Straße und letztlich die Wedeler Chaussee in Richtung Holm bewegte. Hierbei sei dem Zeugen die Fahrweise des Wagens aufgefallen. Letztlich konnte eine Streifenwagenbesatzung aus Uetersen den Polo im Schlackenweg in Heist stoppen.

Als der Wagen hielt, flüchtete der Beifahrer zunächst in ein angrenzendes Waldstück. Er konnte im späteren Verlauf an seiner Wohnanschrift in Wedel angetroffen werden. Als Fahrer stellten die eingesetzten Beamten einen 16-jährigen Jugendlichen aus Wedel fest. Dieser war natürlich noch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die an dem Polo angebrachten Kennzeichen wenige Tage zuvor gestohlen worden waren.

Aufgrund eines fehlenden Eigentumsnachweises für den VW stellten die Polizisten den Wagen nebst Schlüssels und Papieren sicher. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des fehlenden Versicherungsschutzes und des Kennzeichenmissbrauchs ermittelt. Er und die anderen beiden vor Ort gebliebenen Insassen wurden durch die Polizei an die Erziehungsberechtigten übergeben.

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