Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Müllcontainer auf Schulgelände geraten in Brand - Schule ebenfalls beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Uetersen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19. - 20.05.2026) ist es zu einem Brand in der Seminarstraße gekommen. Müllcontainer an der dortigen Rosenstadtschule gerieten aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer beschädigte auch das angrenzende Schulgebäude. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Frühmorgens gegen 02:15 Uhr meldeten Anwohner die Flammen an der Schule. Müllcontainer sowie deren Unterstand unmittelbar am Gebäude brannten gänzlich nieder. Bereits beim Eintreffen der Polizei hatten die Flammen das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 50.000,-EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Es liegen zu der Tat bislang keine Täterhinweise vor.

Bereits rund zwei Stunden zuvor, gegen 00:15 Uhr, kam es in der Seminarstraße zu einem Heckenbrand. Ein Zusammenhang zu der Tat an der Schule wird derzeit nicht ausgeschlossen.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 entgegengenommen.

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