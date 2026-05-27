Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Festnahme nach Einbruch

Hardebek (ots)

Die Bewohnerin eines Hauses in Hardebek beobachtete in der Nacht zu Samstag (23.05.2026) über eine Kameraüberwachung, wie gerade zwei Personen gewaltsam in ihr Haus eindrangen. Sie meldete den Umstand der Polizei, die einen der beiden Täter noch vor Ort festnehmen konnte.

Gegen 01:40 Uhr in der Nacht zum Pfingstsamstag erhielt die Hausbeswohnerin über Ihr Handy eine Benachrichtigung, dass die Kameras in dem Haus gerade verdächtige Personen aufzeichne. Sie selbst habe sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause befunden und meldete den Vorfall der Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifenwagen von verschiedenen Dienststellen an.

Der Einsatz führte zum Erfolg: Einen der beiden Täter nahmen die Beamten bei seinem Fluchtversuch aus dem Haus fest. Bei dem Mann handelt es sich um einen 33-jährigen Georgier mit Wohnsitz in Deutschland. Er wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst Pinneberg auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel am nächsten Vormittag wegen fehlender Haftgründe aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei der auch ein Hubschrauber der Polizei Hamburg zum Einsatz kam, konnte der zweite Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Vermutlich ist er mit einem Pkw vom Tatort geflüchtet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat während des besagten Tatzeitpunkts verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer etwas gesehen hat, oder sonst Angaben zu möglichen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101 - 2020 in Verbindung zu setzen oder seinen Hinweis per Email SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitzuteilen.

Das spezialisierte Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

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