Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch

Grünstadt (ots)

Wie der Polizei gestern angezeigt wurde, versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 14.02.26, und Montag, 16.02.26, in ein Haus im Kreuzerweg einzubrechen. An einem Fenster waren sogenannte Hebelmarken festzustellen.

Haben Sie in dem Zeitraum im Bereich Kreuzerweg etwas verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

