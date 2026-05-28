Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Die Polizeistation Quickborn zieht in neue Räumlichkeiten

Quickborn (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 02. Juni 2026 (Dienstag) und dem 04. Juni 2026 (Donnerstag) wird die Polizeistation Quickborn von der Ernst-Abbe-Straße in die neuen Wachräume in der Marktstraße 1c umziehen. In dieser Zeit ist die Wache für den Publikumsverkehr nicht geöffnet.

Während der Umzugstage ist es daher auch nicht möglich, bei der Polizeistation Quickborn Anzeigen zu erstatten. Sollte eine Anzeigenerstattung unaufschiebbar sein, so wird seitens der Polizei auf die Möglichkeit hingewiesen, in bestimmten Fällen die Online-Wache unter der Adresse https://portal.onlinewache.polizei.de/de/sh/ nutzen zu können. Alternativ stehen die umliegenden Dienststellen zur Verfügung.

Ebenso kann es zu Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit der Wache kommen. In dringenden (Not-)fällen können die Bürgerinnen und Bürger die Polizei selbstverständlich weiterhin über die Notrufnummer 110 kontaktieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell