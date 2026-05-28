Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Mehrere Einbrüche - wer hat etwas gesehen?

Quickborn/Ellerau (ots)

Am 27.05.2026 kam es tagsüber zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen in Quickborn und Ellerau. Dabei entwendeten der oder die Täter Schmuck, Bargeld und einen Laptop. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob die Taten zusammen hängen könnten. Diesbezüglich werden Zeugen gesucht.

Eine 52-jährige Zeugin meldete kurz nach 09:00 Uhr am Mittwochmorgen, dass sie wohl einen Einbrecher in einem von ihr betreuten Wohnhaus im Eichenweg in Quickborn auf frischer Tat überrascht und unwissentlich in die Flucht getrieben habe. Ein Täter konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Da sich die Hauseigentümerin zum Tatzeitpunkt nicht im Haus befand, ist auch noch nichts über etwaiges Stehlgut bekannt.

Einen weiteren Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Erleneck in Quickborn zeigte die 47-jährige Wohnungsnehmerin am Abend an. Hier verschafften sich zwischen 09:00 Uhr und 20:40 Uhr der oder die Täter gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt zur Wohnung und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Letztlich gelang es ebenfalls unbekannten Tätern in der Königsberger Straße in Ellerau, sich zwischen 11:30 Uhr und 21:45 Uhr Zutritt über ein Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu verschaffen. Dem 44-jährigen Geschädigten fehlen anschließend Schmuck, Bargeld und ein Laptop.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizeiinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und prüft in diesem Zusammenhang auch, ob die Taten in Verbindung zueinander stehen könnten. Wer in den benannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, melde sich bitte unter der Rufnummer 04101 - 2020 oder per Email über sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de bei den Ermittlern.

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