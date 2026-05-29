Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung nähe des Bahnhofs

Barmstedt (ots)

Bereits am Freitag, 22.05.2026, kam es in der Mühlenstraße in Barmstedt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kleingruppen. Im Zuge dieser sei es zu Knallgeräuschen gekommen. Zwei Personen flüchteten daraufhin. Ihnen soll ein junges Pärchen entgegen gekommen sein, nachdem die Polizei nun sucht.

Es war gegen 22:00 Uhr am Freitagabend, als ein Zeuge einen vermeintlichen Streit und unmittelbar damit zusammenhängend auch Knallgeräusche wahrgenommen habe. Als er aus dem Fenster blickte, sah er zwei junge Männer weglaufen. Einer von ihnen habe dabei noch einen Gegenstand in der Hand gehalten. Wohin sich die Kontrahenten entfernt hatten, konnte der Zeuge nicht mehr sagen.

Der äußeren Erscheinung nach sollen die zwei Flüchtigen im jugendlichen bis heranwachsenden Alter sein und ca. 1,60 m bis 1,70 m groß und schlank gewesen sein. Die Person mit dem Gegenstand in der Hand habe kurzes, leicht lockiges schwarzes Haar und eine schwarze Jacke getragen haben. Die zweite Person soll helle Oberbekleidung getragen haben.

Auf dem Fluchtweg sei den beiden ein junges Pärchen (um die 18 Jahre alt) aus der Straße An der Bahn entgegen gekommen. Die beiden hätten sich ob der Knallgeräusche auch erschrocken und geduckt. Die beiden seien danach in Richtung Innenstadt weitergegangen.

Um weitere wichtige Hinweise auf die beiden Flüchtigen zu erhalten, werden die junge Frau und ihr Begleiter gebeten, sich bei der Polizei in Barmstedt unter der Rufnummer 04123-684080 zu melden. Aber auch, wer sonst Angaben zum Geschehen, den beiden flüchtigen Männern oder deren Verbleib machen kann, wird gebeten, Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

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