PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung nähe des Bahnhofs

Barmstedt (ots)

Bereits am Freitag, 22.05.2026, kam es in der Mühlenstraße in Barmstedt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kleingruppen. Im Zuge dieser sei es zu Knallgeräuschen gekommen. Zwei Personen flüchteten daraufhin. Ihnen soll ein junges Pärchen entgegen gekommen sein, nachdem die Polizei nun sucht.

Es war gegen 22:00 Uhr am Freitagabend, als ein Zeuge einen vermeintlichen Streit und unmittelbar damit zusammenhängend auch Knallgeräusche wahrgenommen habe. Als er aus dem Fenster blickte, sah er zwei junge Männer weglaufen. Einer von ihnen habe dabei noch einen Gegenstand in der Hand gehalten. Wohin sich die Kontrahenten entfernt hatten, konnte der Zeuge nicht mehr sagen.

Der äußeren Erscheinung nach sollen die zwei Flüchtigen im jugendlichen bis heranwachsenden Alter sein und ca. 1,60 m bis 1,70 m groß und schlank gewesen sein. Die Person mit dem Gegenstand in der Hand habe kurzes, leicht lockiges schwarzes Haar und eine schwarze Jacke getragen haben. Die zweite Person soll helle Oberbekleidung getragen haben.

Auf dem Fluchtweg sei den beiden ein junges Pärchen (um die 18 Jahre alt) aus der Straße An der Bahn entgegen gekommen. Die beiden hätten sich ob der Knallgeräusche auch erschrocken und geduckt. Die beiden seien danach in Richtung Innenstadt weitergegangen.

Um weitere wichtige Hinweise auf die beiden Flüchtigen zu erhalten, werden die junge Frau und ihr Begleiter gebeten, sich bei der Polizei in Barmstedt unter der Rufnummer 04123-684080 zu melden. Aber auch, wer sonst Angaben zum Geschehen, den beiden flüchtigen Männern oder deren Verbleib machen kann, wird gebeten, Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Maik Seidel - Pressesprecher
Telefon: 04551 ? 884-2020
E-Mail: oea.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 14:33

    POL-SE: "Ablenkung, Insassensicherung sowie Rotlichtüberwachung"

    Pinneberg/Elmshorn (ots) - Am gestrigen Mittwoch (27.05.2026) führten Beamtinnen und Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn verschiedene Kontrollen im Stadtgebiet von Pinneberg durch. Ziel war es, in den stationären und mobilen Kontrollen die Ablenkung durch Nutzung von Handys, Rotlichtverstöße und Verstöße gegen die Anschnallpflicht zu ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 13:25

    POL-SE: Mehrere Einbrüche - wer hat etwas gesehen?

    Quickborn/Ellerau (ots) - Am 27.05.2026 kam es tagsüber zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen in Quickborn und Ellerau. Dabei entwendeten der oder die Täter Schmuck, Bargeld und einen Laptop. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob die Taten zusammen hängen könnten. Diesbezüglich werden Zeugen gesucht. Eine 52-jährige Zeugin meldete kurz nach 09:00 Uhr am Mittwochmorgen, dass sie wohl einen ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 09:33

    POL-SE: Die Polizeistation Quickborn zieht in neue Räumlichkeiten

    Quickborn (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 02. Juni 2026 (Dienstag) und dem 04. Juni 2026 (Donnerstag) wird die Polizeistation Quickborn von der Ernst-Abbe-Straße in die neuen Wachräume in der Marktstraße 1c umziehen. In dieser Zeit ist die Wache für den Publikumsverkehr nicht geöffnet. Während der Umzugstage ist es daher auch nicht möglich, bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren