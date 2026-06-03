Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260603.1 - Seeth-Ekholt - Außenlandung eines Segelflugzeugs

Bild-Infos

Download

Seeth-Ekholt (ots)

Am Montagnachmittag (01.06.2026) ist es auf einem Feld nördlich der Ekholter Au im Karkhorst zu einer Außenlandung eines Segelflugzeugs gekommen. Bei der Landung kam niemand zu Schaden.

Gegen 16:50 Uhr musste der 19-jährige Pilot eines Segelflugzeugs auf dem dortigen Feld außenlanden, nachdem für den weiteren Flug nach ersten Angaben keine geeignete Thermik mehr vorhanden gewesen wäre.

Der Pilot blieb unverletzt und weder Flugzeug noch Acker trugen nach ersten Erkenntnissen Schäden davon. Das Flugzeug wurde anschließend durch seinen Luftsportverein abgeholt.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob der junge Pilot sich durch die Landung strafbar gemacht haben könnte, prüft nun die Staatsanwaltschaft Itzehoe.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell