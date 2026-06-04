Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260604.2 - Rellingen - Unbekannte brechen in Reihenhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Rellingen (ots)

Am Mittwoch (03.06.2026) ist es zu einem Einbruch in der Straße Am Markt gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter Bargeld und Schmuck.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Reihenhaus zeitlich auf etwa 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie bei der Tat Bargeld und Schmuck.

Derzeit liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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