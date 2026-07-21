Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Zeugenaufrufe; Flucht vor Polizeikontrolle; Gefahrstoffeinsatz; Flaschenwurf

Reutlingen (ots)

Mülltonnen angezündet (Zeugenaufruf)

Zum Brand zweier Altpapiercontainer und dreier Restmülltonnen sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, in die Hoffmannstraße ausgerückt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften die Tonnen auf dem Gelände der dortigen Schule mutwillig in Brand gesetzt worden sein. Die Flammen griffen in der Folge noch auf das angrenzende Buschwerk und einen Baum über, konnten aber durch den raschen und professionellen Einsatz der Feuerwehr zum Glück schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Reutlingen (RT): Aufgefahren und aufgeschoben

Seinen Führerschein und eine Blutprobe musste ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag abgeben. Der 70-jährige VW-Lenker war kurz nach 17.30 Uhr auf der Bantlinstraße (B 28) von der Gustav-Schwab-Straße herkommend unterwegs und kollidiete vor der Kreuzung mit der Hauffstraße mit dem dortigen Stauende vor der roten Ampel. Dabei schob er den Opel eines 30-Jährigen auf einen Ford auf. Der Opel-Lenker erlitt hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher war mit seinem Wagen schon zuvor mit dem rechten Bordstein zusammengestoßen, worauf der rechte vordere Reifen die Luft verlor. Außerdem soll der Senior beim Auffahren auf die Bundesstraße die Vorfahrt einer anderen Verkehrsteilnehmerin missachtet haben und in Schlangenlinien gefahren sein. Da vom 70-Jährigen, der im weiteren Verlauf Widerstand leistete und überwältigt werden musste, deutlicher Alkoholgeruch ausging, wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. Auch eine Blutentnahme musste der Senior über sich ergehen lassen. Der Gesamtschaden an den drei Autos wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der VW sowie der Opel wurden zudem abgeschleppt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Reutlingen (RT): Heranwachsende verletzt (Zeugenaufruf)

Eine Heranwachsende ist am Montagnachmittag angegangen worden. Die junge Frau lief gegen 16.10 Uhr den Weihergärtenweg entlang, als sie von einem Unbekannten festgehalten und zu Boden geworfen wurde. Nachdem die Geschädigte aufgeschrien hatte, flüchtete der Angreifer in Richtung Peter-Rosegger-Straße. Die Heranwachsende erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Der Täter ist circa 16 Jahre alt und ungefähr 170 Zentimeter groß. Er trug eine Mütze sowie schwarze Kleidung und führte einen Rucksack mit sich. Ob ein Zusammenhang mit einer Tat in der Beutterstraße besteht, (siehe Pressemitteilung vom 15.07.2026 / 16.38 Uhr), ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Hohenstein (RT): Kollision im Einmündungsbereich

Am frühen Dienstagmorgen ist es an der Einmündung der L 248 in die B 312 bei Bernloch zur Kollision zwischen zwei Pkw gekommen. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Nissan Qashqai kurz nach 4.30 Uhr auf der L 248 von Bernloch und wollte an der Stopp-Stelle an der B 312 nach links abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Oberstellten fahrenden Lenker eines Seat Ibiza, welcher seinerseits noch versuchte, dem Einfahrenden auszuweichen. Der 61-jährige Seatlenker kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Nach derzeitigem Stand zog er sich leichte Verletzungen zu und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Der 60-jährige Unfallverursacher wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, an seinem Qashqai entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (tr)

Eningen (RT): Traktor in Brand geraten

Ein technischer Defekt dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Traktors am Montagabend auf einer Wiese oberhalb der Arbachstraße gewesen sein. Gegen 20.20 Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es bei Arbeiten auf der Wiese zum Brand im Motorraum des Schleppers gekommen war. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Information vor. (cw)

Pfullingen (RT): Geparkte Autos beschädigt (Zeugenaufruf)

Drei beschädigte Autos und mehrere tausend Euro Sachschaden sind bei zwei Verkehrsunfällen am Montagvormittag in der Burgstraße und in der Kaiserstraße entstanden. Ein 81-Jähriger war gegen 9.15 Uhr mit seinem Smart auf der Burgstraße unterwegs, wobei er einen dort in einer Parklücke geparkten Citroen touchierte. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort, wobei er in der Kaiserstraße erneut gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel prallte. Auch hier hielt er nicht an, sondern fuhr weiter, bis in die heimische Garage. Erst danach wurde die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit stellten die Polizeibeamten nicht nur deutliche Mängel, sondern auch Hinweise auf den Einfluss fahrtauglichkeitsmindernder Medikamente fest. Nach der Entnahme einer Blutprobe gab der Senior seinen Führerschein freiwillig zur Einziehung ab. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter der Telefonnummer 07071/972-1400 nach Zeugen und möglicherweise weiteren geschädigten Fahrzeugbesitzern. (cw)

Wendlingen (ES): Versucht vor Kontrolle zu flüchten

Vor einer Polizeikontrolle hat ein 22-Jähriger mit seinem Wagen in der Nacht auf Dienstag versucht, zu flüchten. Kurz nach Mitternacht war die Mercedes C-Klasse des jungen Fahrers einer Polizeistreife im Speckweg in Richtung Freibad fahrend aufgefallen, der vor der dortigen Skateranlage in einen geschotterten Feldweg einbog. Als er kontrolliert werden sollte, gab der 22-Jährige plötzlich Gas, ignorierte sämtliche Anhaltesignale und versuchte zu flüchten. Dabei beschleunigte er seinen Mercedes so, dass der Tacho des Streifenwagens teilweise mindestens 130 km/h anzeigte. Aufgrund der Gefährlichkeit der Fahrweise wurde die Nachfahrt am Beginn der Kapellenstraße in Richtung Ulmer Straße abgebrochen. Der 22-Jährige konnte im Verlauf der weiteren Ermittlungen samt seinem Mercedes angetroffen werden. Nachdem bei ihm Anhaltspunkte auf einen vorangegangenen Konsum berauschender Substanzen festgestellt worden waren, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der junge Fahrer sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Reichenbach/Fils (ES): Quecksilber gefunden

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ist es am Montagabend, gegen 19 Uhr, in der Straße In den Bergteilen gekommen. Eine Familie hatte dort zur Durchführung von Umzugsmaßnahmen von einer Mietwagenfirma einen Lkw angemietet. Der fünfjährige Sohn entdeckte im Verlauf des Abends in einer Aussparung einer Verzurröse eine zunächst unbekannte, flüssige, metallische Substanz und spielte damit, woraufhin die Eltern aufmerksam wurden. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Stoff, welcher eine Fläche von circa vier Quadratzentimeter bedeckte, als Quecksilber identifiziert. Von dem Stoff konnten letztendlich rund 20 Milliliter sichergestellt werden. Nach der erfolgten Sperrung des unmittelbaren Gefahrenbereichs wurden auf Weisung der Feuerwehr insgesamt 20 umliegende Häuser mit insgesamt 27 Personen vorübergehend evakuiert. Vom Rettungsdienst wurden acht Personen vorsorglich vor Ort untersucht und zur weiteren medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Unmittelbaren Kontakt mit dem Quecksilber hatte aber lediglich der fünfjährige Junge, bei welchem sich, wie bei allen anderen Untersuchten bislang keine Vergiftungserscheinungen zeigten. Der Lkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 16 Fahrzeugen und 80 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem waren zwei Chemiker des Landkreises vor Ort. (cw)

Ostfildern (ES): Radfahrer mit Flasche verletzt

Am Montagabend ist ein Radfahrer von einem Passanten mit einer Flasche verletzt worden. Kurz nach 18.30 Uhr befuhr der Fahrradfahrer einen Feldweg nahe dem Scharnhauser Park, als er von einer Glasflasche getroffen wurde, die von einem entgegenkommenden Fußgänger unvermittelt geworfen worden war. Der Leichtverletzte wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei der polizeilichen Fahndung wurde ein 31-jähriger Tatverdächtiger in Tatortnähe gestellt. Hierbei wurde bekannt, dass dieser unmittelbar zuvor eine Sachbeschädigung begangen haben soll, weshalb er zur Vermeidung von weiteren Störungen in Gewahrsam genommen wurde. Die Ermittlungen der Polizei in Ostfildern dauern an. (tr)

Köngen (ES): Nach Verkehrsunfall in Klinik gebracht

Ein Jugendlicher musste nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag ins Krankenhaus gebracht werden. Der 14-Jährige war kurz nach 13 Uhr auf einem E-Scooter auf einem Schotterweg im Bereich der Beethovenstraße unterwegs und stürzte dabei zu Boden. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am E-Scooter war augenscheinlich nur geringerer Schaden entstanden. (mr)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Brand in Wohnhaus

Zum Brand in einem Wohnhaus sind die Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen in die Kelternstraße gerufen worden. Gegen 0.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil es im Gebäude zu einem Brand gekommen war. Bis zum Eintreffen der Polizei hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Der Brand im Eingangsbereich der Erdgeschosswohnung war von der Feuerwehr bereits gelöscht worden. Verletzt wurde niemand. Während die anderen Hausbewohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten, ist die Erdgeschosswohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Wohnungsinhaber, der zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause war, konnte anderweitig untergebracht werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachsachaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeitigen Erkenntnissen zufolge im Bereich der Selbstentzündung eines Akkus einer kleinen Kreissäge oder eines Akkuschraubers vermutet wird. Im Einsatz war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 46 Feuerwehrleuten. Der Rettungsdienst war mit zwei Notarztfahrzeugen, drei Rettungswagen, einem Leitenden Notarzt, einem Organisationsleiter und neun Helfern des Ortsvereins vor Ort. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Kollision in Fahrradgruppe

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Die 82-Jährige war gegen 14.40 Uhr in einer Fahrradgruppe im Bereich der Kläranlage / L 389 unterwegs, kollidierte mit einem anderen Radfahrer und stürzte. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen kam die Seniorin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nennenswerter Sachschaden war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Balingen (ZAK): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Weilstetten erlitten. Gegen 19.20 Uhr hielt ein 74-jähriger Hyundai-Lenker in der Ulmenstraße hinter einem geparkten Fahrzeug an, da ihm ein Fahrradfahrer entgegenkam. Als der Senior danach offenbar ohne zu blinken nach links ausscherte, touchierte der Hyundai einen in diesem Moment überholenden Motorradfahrer im Alter von 57 Jahren, der die unklare Verkehrslage in Verbindung mit einer Sonnenblendung wohl falsch eingeschätzt hatte. Der Biker stürzte in der Folge von seiner Yamaha. Mit einem Rettungswagen musste er in eine Klinik eingeliefert werden. Dort wurde dem Mann noch eine Blutprobe entnommen, da ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über 0,9 Promille ergeben hatte. Der Blechschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 7.500 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Kollision auf Bundesstraße

Auf der B 463, im Bereich Kühler Grund, ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Gegen 17.40 Uhr wollte ein 74 Jahre alter Mann mit einem Nissan vom Parkplatz einer Gaststätte nach links auf die Bundesstraße in Richtung B 27 einbiegen. Dabei übersah er den von dort kommenden Mercedes eines 35-Jährigen, worauf beide Autos heftig miteinander kollidierten. Beim Unfall erlitten der 35-Jährige sowie zwei seiner Mitfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Die Mitfahrer brachte der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Da ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher einen vorläufigen Wert von annähernd 0,5 Promille ergeben hatte, musste der Senior eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt wurden, beträgt schätzungsweise 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B 463 zeitweise voll gesperrt und durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. (mr)

Haigerloch (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Kurz nach 16 Uhr war eine 78 Jahre alte Frau mit einem Opel auf der K 7177 (Oberstadtstraße) von der B 463 herkommend unterwegs. Als sie nach links auf die K 7118 abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden VW einer 47-Jährigen, worauf es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei erlitt die 47-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Die Unfallverursacherin wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihre Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 20.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war auch die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Meßstetten (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Albstadt sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag in Meßstetten. Dort fuhr gegen 16.10 Uhr eine Zehnjährige auf einem Tretroller von einer Seitenstraße aus auf die Hossinger Straße, worauf es zur Kollision mit einem noch unbekannten Motorroller-Lenker kam. Das Mädchen erlitt hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte das Kind nachfolgend zur genaueren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der schwarz gekleidete Motorroller-Lenker hatte kurz angehalten und war dann weitergefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Motorroller-Lenker bzw. sein schwarzes Zweirad geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (mr)

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