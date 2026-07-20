Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Auffahrunfall zwischen Motorradfahrern

Zwei Verletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der K6769 (Lautertalstraße) ereignet hat. Ein 38-Jähriger war gegen 17.45 Uhr auf seiner KTM auf der Kreisstraße von Buttenhausen in Richtung Münsingen unterwegs. Als er einen abseits der Fahrbahn in der Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb stehenden Streifenwagen, der dort ein Pannenfahrzeug absicherte, erkannte, bremste er sein Motorrad stark ab. Ein nachfolgender, 33 Jahre alter Fahrer einer BMW reagierte zu spät und versuchte noch durch eine Notbremsung ein Auffahren zu vermeiden. Dabei hob sich sein Hinterrad an, er verlor die Kontrolle über seine BMW und krachte ins Heck der KTM. Dabei stürzten beide Motorradfahrer und schlitterten mitsamt ihren Maschinen über die Fahrbahn. Dabei erlitt der Unfallverursacher leichte, der 38-jährige BMW-Fahrer schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Motorräder mussten von einem Abschleppdienst versorgt werden. (cw)

Gomaringen (TÜ): Driftübungen

Mindestes 8.000 Euro dürfte der Sachschaden betragen, den ein 20-Jähriger am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Nehrener Straße verursacht hat. Der Heranwachsende war dort mit seinem Subaru BRZ unterwegs und versuchte sich an Driftübungen mit seinem Auto. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und knallte frontal gegen einen vor den dortigen Laternen befindlichen Schutzbügel. Verletzt wurde niemand, allerdings war sein Subaru danach so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Höhe der Sachschäden am Schutzbügel, an der Laterne und am Fahrbahnbelag des Parkplatzes sind noch nicht bekannt. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Nach Verkehrsunfall in Klinik gebracht

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein 57-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag erlitten. Kurz vor 10.30 Uhr war eine 45 Jahre alte Frau mit einem Jeep auf dem Südring unterwegs und wollte in den Kreisverkehr mit der Wannweiler Straße einfahren. Dabei übersah sie einen bereits im Kreisel befindlichen, 57-jährigen Kleinkraftrad-Lenker, der hinter einem Auto fuhr. Der Mann erschrak dadurch offenbar und stürzte. Zu einer Kollision mit dem Jeep kam es nicht. Der 57-Jährige zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden am Zweirad wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (mr)

Albstadt (ZAK): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Sturz am Sonntagvormittag in Lautlingen verletzt worden. Der 73-Jährige war gegen 11.40 Uhr auf der Eisentalstraße in Richtung Blaikenstraße unterwegs und kam im Kurvenbereich zu Fall. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der Senior vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Albstadt (ZAK): Quad-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der Heutalstraße ereignet hat. Der Heranwachsende hatte sich gegen 16.30 Uhr mit seinem Quad von einem Pkw anschleppen lassen, da dieses nach einer Instandsetzung nicht von selbst ansprang. Als das Quad dann ansprang, löste man die Verbindung zwischen Pkw und Quad, die mittels eines Spanngurtest hergestellt worden war, zwar am Pkw aber nicht am Quad. Als der 20-Jährige sein Quad auf der Heutalstraße beschleunigte, wickelte sich der nicht entfernte Spanngurt um die Hinterachse und blockierte diese schlagartig. In der Folge wurde das Fahrzeug abrupt abgebremst und der Fahrer abgeworfen, bevor das Quad kopfüber auf dem Gehweg aufschlug und liegenblieb. Der Heranwachsende, der keinen Helm getragen hatte, wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Das Fahrzeug wurde nachfolgend zur Prüfung der Eigentums- und Zulassungsverhältnisse sichergestellt und von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. Zur Betreuung von Angehörigen und Zeugen waren Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung vor Ort. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

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