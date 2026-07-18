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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Dachstuhlbrand

Reutlingen (ots)

Bodelshausen (TÜ): Dachstuhlbrand

Am späten Freitagabend ist es gegen 22.10 Uhr in der Zeppelinstraße zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Dach bereits in Vollbrand. Die einzige Hausbewohnerin konnte das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, welche mit 47 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Ersten Schätzungen nach liegt der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Ersten Ermittlungen zu Folge ist kurz vor dem Brandausbruch ein Blitz in das Gebäude eingeschlagen. Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen ist dieser Umstand als brandursächlich anzusehen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Rilling

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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