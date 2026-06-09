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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten infolge Sekundenschlafs

Euskirchen (ots)

Am 08.06.2026 gegen 17.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen mit seinem Pkw die L182 in Euskirchen-Großbüllesheim aus Fahrtrichtung Euskirchen kommend. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er infolge eines Sekundenschlafs in den Gegenverkehr.

Dort touchierte er zunächst den entgegenkommenden Pkw eines 66-jährigen Fahrzeugführers aus dem Rhein-Sieg-Kreis und kollidierte anschließend mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Fahrzeugführers aus dem Kreis Minden-Lübbecke. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw des 18-Jährigen ins Schleudern, überschlug sich und rutschte anschließend auf dem Fahrzeugdach weiter. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw eines 31-jährigen Fahrzeugführers aus Euskirchen.

Neben den beteiligten Fahrzeugführern wurden drei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 23, 32 und 62 Jahren verletzt. Der 18-jährige Unfallverursacher, der 36-jährige Fahrzeugführer sowie der 31-jährige Fahrzeugführer wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen den 18-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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