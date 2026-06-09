Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten infolge Sekundenschlafs
Euskirchen (ots)
Am 08.06.2026 gegen 17.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Euskirchen mit seinem Pkw die L182 in Euskirchen-Großbüllesheim aus Fahrtrichtung Euskirchen kommend. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er infolge eines Sekundenschlafs in den Gegenverkehr.
Dort touchierte er zunächst den entgegenkommenden Pkw eines 66-jährigen Fahrzeugführers aus dem Rhein-Sieg-Kreis und kollidierte anschließend mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Fahrzeugführers aus dem Kreis Minden-Lübbecke. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw des 18-Jährigen ins Schleudern, überschlug sich und rutschte anschließend auf dem Fahrzeugdach weiter. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw eines 31-jährigen Fahrzeugführers aus Euskirchen.
Neben den beteiligten Fahrzeugführern wurden drei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 23, 32 und 62 Jahren verletzt. Der 18-jährige Unfallverursacher, der 36-jährige Fahrzeugführer sowie der 31-jährige Fahrzeugführer wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Gegen den 18-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.
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