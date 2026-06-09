Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sozia bei Motorradsturz auf der Landstraße 113 verletzt

Bad Münstereifel (ots)

Am Montagmittag (8. Juni) kam es gegen 12.45 Uhr auf der Landstraße 113 im Bereich Scheuerheck bei Bad Münstereifel zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Rheinland-Pfalz befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Bad Münstereifel, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge geriet das Motorrad in den Straßengraben und stürzte. Die 60-jährige Sozia verletzte sich bei dem Unfall und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell