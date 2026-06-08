Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall an Einmündung zur Bundesstraße 51

Dahlem (ots)

Am Sonntagmorgen (7. Juni) kam es um 8.38 Uhr im Bereich der Einmündung der Landstraße 204 zur Bundesstraße 51 bei Schmidtheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Köln befuhr die Landstraße 204 aus Richtung Dahlem-Schmidtheim kommend und beabsichtigte, nach links auf die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Blankenheim abzubiegen. Hierbei fuhr der Mann jedoch nicht links vor der Verkehrsinsel vorbei, sondern passierte diese rechts. Als er hinter der Mittelinsel auf die Bundesstraße 51 einbog, übersah er einen 21-jährigen Pkw-Fahrer aus der Ukraine, der die Bundesstraße 51 aus Richtung Dahlem kommend in Fahrtrichtung Blankenheim befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der 43-jährige Beifahrer des 50-Jährigen wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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