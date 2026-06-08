Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Besonders schwerer Diebstahl in Werkstatt

Euskirchen (ots)

Am Sonntagnachmittag (7. Juni) kam es in der Straße "An der Vogelrute" in Euskirchen zu einem besonders schweren Diebstahl. Im Zeitraum von 16.04 Uhr bis 16.10 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete der Mann ein Fenster und stieg in das Gebäude ein. Dabei wurde das Fenster aus seiner Verankerung gerissen. Im Inneren der Werkstatt entwendete der Täter diverse Gegenstände. Unter anderem wurde ein Smartphone des Werkstatteigentümers gestohlen. Darüber hinaus verursachte der Unbekannte erheblichen Sachschaden. Mehrere Türglasfenster sowie weitere Fenster wurden eingeschlagen. Zudem versuchte der Täter, eine Ladenkasse aufzuhebeln. Der Aufbruch misslang jedoch, sodass es bei einem Versuch und geringem Sachschaden blieb. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: - etwa 25 bis 35 Jahre alt - Kurzhaarfrisur (ca. 1 cm Haarlänge) - bekleidet mit einem dunklen T-Shirt - führte einen Rucksack mit sich

Eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls wurde gefertigt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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