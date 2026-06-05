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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgänger beschädigt Fahrzeug - Drogen aufgefunden

Mechernich-Antweiler (ots)

Am Mittwochnachmittag (3. Juni) kam es gegen 16.20 Uhr auf der Kreisstraße 24 zwischen Billig und Antweiler zu einem Vorfall, bei dem ein Fahrzeug beschädigt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein polizeibekannter 25-jähriger Mann aus Mechernich entgegen der Fahrtrichtung auf der K 24 von Billig in Richtung Antweiler. Dabei führte er einen Metallkorb mit diversen Gegenständen mit sich.

Ein 78-jähriger Autofahrer befuhr die K 24 zeitgleich aus Richtung Antweiler kommend in Fahrtrichtung Billig. Zuvor war er von entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern mittels Lichthupe gewarnt worden und reduzierte deshalb seine Geschwindigkeit. Kurz darauf bemerkte er den 25-Jährigen, der sich mittig auf seinem Fahrstreifen befand. Der Fahrzeugführer musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war, schlug der 25-Jährige mit dem Metallkorb auf die Motorhaube des Pkw und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände wurden zudem etwa ein Gramm Amphetamin aufgefunden.

Gegen den 25-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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