Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Niederländer geriet unter Pkw und verletzte sich schwer

Blankenheim-Ahrhütte (ots)

Ein Niederländer (40) geriet am Donnerstagnachmittag (4. Juni) gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 258 in Blankenheim-Ahrhütte wegen eines Bremsmanövers an einer unübersichtlichen Kurve und auf nasser Fahrbahn ins Rutschen, sodass er unter das Fahrzeug der einer Frau (49) aus der Gemeinde Nettersheim geriet.

Der Kradfahrer verletzte sich dabei schwer und kam in ein Krankenhaus.

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