Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 34-Jährige nach Randale in Apotheke in Gewahrsam genommen

Euskirchen (ots)

Eine 34-jährige Frau aus Euskirchen randalierte am Dienstagabend (02. Juni) gegen 18.20 Uhr in einer Apotheke auf der Gerberstraße in Euskirchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen pöbelte die Frau Mitarbeiter sowie Kunden der Apotheke an und störte den Geschäftsbetrieb.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten erteilten der 34-Jährigen einen Platzverweis. Diesem kam die Frau jedoch nicht nach. Stattdessen äußerte sie gegenüber den Einsatzkräften, sie sollten sie "mit ins Gewahrsam nehmen".

Auch einer erneuten Aufforderung, den Platzverweis zu befolgen, kam die Euskirchenerin nicht nach. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde die Frau daraufhin in Gewahrsam genommen.

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