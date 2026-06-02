PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kabeldiebe schlagen an zwei Tatorten zu

Euskirchen-Stotzheim / Euskirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 27. Mai, und Montag, 1. Juni, kam es in Euskirchen zu zwei Diebstählen, bei denen bislang unbekannte Täter Kabel und weiteres Baumaterial entwendeten.

Zwischen Donnerstag, 28. Mai, 9 Uhr, und Montag, 1. Juni, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Adolf-Halstrick-Straße in Euskirchen-Stotzheim. Aus der Halle wurden etwa 200 Meter Kupferkabel entwendet. Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Betrag.

Bereits zwischen Mittwoch, 27. Mai, 16.30 Uhr, und Montag, 1. Juni, 6.30 Uhr, gelangten Unbekannte auf ein Baustellengelände an der Lochnerstraße in Euskirchen. Dort entwendeten die Täter rund 80 Meter Kabel sowie ein Gerüst. Zudem durchtrennten sie eine Stromleitung, die der Stromversorgung eines Baucontainers diente.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 13:39

    POL-EU: Pedelecfahrer bei Sturz auf Waldweg schwer verletzt

    Schleiden-Bronsfeld (ots) - Ein 65-jähriger Pedelecfahrer aus Hellenthal wurde am Samstagabend (30. Mai) bei einem Sturz auf einem Waldweg im Bereich des Gansberwegs schwer verletzt. Der Mann war gegen 19.40 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Waldweg unterwegs. Nach Angaben eines Zeugen kam ihm der 65-Jährige auf dem unbefestigten Weg entgegen. Kurz nachdem sich beide passiert hatten, verlor der Pedelecfahrer das ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:37

    POL-EU: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr - Schwer verletzt ins Krankenhaus

    Blankenheim-Ahrhütte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 258 wurde am Sonntagnachmittag (31. Mai) ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Frechen schwer verletzt. Der 21-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr die B 258 aus Richtung Ahrhütte kommend in Fahrtrichtung Blankenheim. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren