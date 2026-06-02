Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kabeldiebe schlagen an zwei Tatorten zu

Euskirchen-Stotzheim / Euskirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 27. Mai, und Montag, 1. Juni, kam es in Euskirchen zu zwei Diebstählen, bei denen bislang unbekannte Täter Kabel und weiteres Baumaterial entwendeten.

Zwischen Donnerstag, 28. Mai, 9 Uhr, und Montag, 1. Juni, 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Lagerhalle auf einem Firmengelände an der Adolf-Halstrick-Straße in Euskirchen-Stotzheim. Aus der Halle wurden etwa 200 Meter Kupferkabel entwendet. Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Betrag.

Bereits zwischen Mittwoch, 27. Mai, 16.30 Uhr, und Montag, 1. Juni, 6.30 Uhr, gelangten Unbekannte auf ein Baustellengelände an der Lochnerstraße in Euskirchen. Dort entwendeten die Täter rund 80 Meter Kabel sowie ein Gerüst. Zudem durchtrennten sie eine Stromleitung, die der Stromversorgung eines Baucontainers diente.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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