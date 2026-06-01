Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr - Schwer verletzt ins Krankenhaus

Blankenheim-Ahrhütte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 258 wurde am Sonntagnachmittag (31. Mai) ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Frechen schwer verletzt.

Der 21-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr die B 258 aus Richtung Ahrhütte kommend in Fahrtrichtung Blankenheim. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Dort touchierte er zunächst mit seinem Motorrad einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 39-jährigen Mann aus Adenau geführt wurde. Anschließend kollidierte der Motorradfahrer frontal mit einem dahinter fahrenden Pkw eines 50-jährigen Mannes aus Simmerath.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 21-Jährige samt Motorrad über das Fahrzeug geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der beteiligte Pkw des 50-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen.

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