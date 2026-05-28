Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Entstehungsbrand im Dachbereich einer Turnhalle

Geestland (ots)

Bad Bederkesa. Am heutigen Donnerstagmittag (28. Mai 2026) kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Entstehungsbrand im Dachbereich einer Turnhalle am Beerster Mühlenweg in Bad Bederkesa. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte das Feuer durch vor Ort befindliches Personal gelöscht werden.

Das Feuer hatte sich im Bereich der Dachkonstruktion hinter die Fassadenverkleidung ausgebreitet und führte zu einer Rauchentwicklung im Inneren des Gebäudes. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Halle.

Durch die Feuerwehr wurden der betroffene Bereich sowie angrenzende Gebäudeteile mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester und weitere Wärmequellen kontrolliert. Anschließend wurden die Räumlichkeiten mittels Hochleistungslüftern entraucht.

Der Einsatz dauerte insgesamt rund zweieinhalb Stunden an. Beteiligt waren die Feuerwehren Bad Bederkesa und Ankelohe. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

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