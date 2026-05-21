Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher nutzen zweistündige Abwesenheit und entwenden Schmuck

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20.05.) nutzten Einbrecher die zweistündige Abwesenheit einer Bergisch Gladbacherin aus und brachen in ihr Einfamilienhaus in der Straße Lustheide ein. Sie hatte das Haus gegen 09:45 Uhr verlassen und stellte nach ihrer Rückkehr Beschädigungen an ihrer Terrassentür fest. Zudem entwendeten die Einbrecher augenscheinlich mehrere Armbänder und Ketten mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden.

Sollten Sie Interesse an einer kostenlosen und unverbindlichen Beratung zum Thema Einbruchschutz haben, stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten der polizeilichen Kriminalprävention jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie das Fachkommissariat ganz einfach unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

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