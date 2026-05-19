Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 38-Jähriger unter Betäubungsmitteleinfluss raubt Taxi und wird vorläufig festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagabend (18.05.) versuchte ein 38-Jähriger zunächst in den Besitz eines BMW einer 49-jährigen Bergisch Gladbacherin zu gelangen. Kurze Zeit später raubte er ein Taxi. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Fahndung von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 20:00 Uhr wurden Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach zur Paffrather Straße gerufen. Eine 49-jährige Bergisch Gladbacherin berichtete, dass sie von einem unbekannten Mann angegriffen worden sei. Nach ihren Angaben stieg sie gerade in ihren BMW, als plötzlich die Autotür hinter ihr aufging und der Fremde in das Fahrzeug stieg. Anschließend habe er an ihr gezerrt und sie aufgefordert auszusteigen. Da sich die Frau nicht rührte, stieg der Fremde wieder aus und riss die Fahrertür auf. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem die 49-Jährige mit einem spitzen Gegenstand leicht verletzt wurde. Als eine Zeugin auf die Hilferufe aufmerksam wurde, flüchtete der Täter.

Nur rund 30 Minuten später meldete ein Taxifahrer aus Bergisch Gladbach über den Notruf einen weiteren Vorfall. Ein Mann habe gewaltsam sein Taxi geraubt und sei anschließend geflüchtet.

Der Taxifahrer schilderte, dass er zunächst einen Fahrgast in der Innenstadt in Bergisch Gladbach aufgenommen habe. Die Fahrt führte zunächst in Richtung Bensberg. Auf dem Weg forderte der Fahrgast plötzlich, wieder zurück nach Bergisch Gladbach zu fahren. Auf Höhe eines Schwimmbades an der Hans-Zanders-Straße wies der Mann den Fahrer an, auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Als das Taxi anhielt, zog der Täter laut Angaben des Fahrers ein Messer, hielt es ihm an den Hals und forderte die Herausgabe seines Portemonnaies. Dem Taxifahrer gelang es jedoch, aus dem Fahrzeug zu steigen. Der Täter setzte sich daraufhin auf den Fahrersitz und fuhr mit dem Taxi davon.

Da die Täterbeschreibung mit der Schilderung aus dem vorangegangenen Angriff nahezu übereinstimmte und sich der Taxistand nur wenige Meter vom ersten Tatort entfernt befand, leitete die Polizei umgehend eine Nahbereichsfahndung ein.

Im Bereich der Straße Schnabelsmühle entdeckten die Einsatzkräfte schließlich eine Person, auf die die Beschreibung passte. Der Mann flüchtete zunächst in Richtung Kreisverkehr, bevor er über eine Zufahrt in eine Tiefgarage rannte. Dort gelang es den Beamten, den Mann zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen Bergisch Gladbacher. Er räumte beide Taten ein und gab an, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Das Messer habe er während der Flucht weggeworfen. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Auf ihn kommen nun diverse Anzeigen zu. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ch)

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