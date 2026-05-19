Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in die Sporthalle einer Grundschule

Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (18.05.) ist ein Einbruch in die Sporthalle einer Grundschule an der Straße Tente in Wermelskirchen gemeldet worden.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen unerlaubt Zugang zur Sporthalle der Grundschule und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Kupferkabel. Dabei beschädigten die Täter Isolierungen, einen Verteilerkasten, einen Warmwasserboiler und einen Stromkasten. Festgestellt wurde die Tat durch eine Reinigungskraft, die das Gebäude am Morgen gegen 08:00 Uhr Uhr als Erste betreten hatte.

Der Gesamtschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Tat muss am Wochenende geschehen sein, da am Samstag (16.05.) gegen 10:30 Uhr noch alles in Ordnung war. Wie die Täter in das Gebäude gelangt sind, konnte nicht eindeutig geklärt werden.

Mit möglichen Hinweisen in diesem Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wenden Sie sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell