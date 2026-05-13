Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Kleinkraftrad kollidiert mit Pkw

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Dienstag (12.05.) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad auf der K1 Ecke Kradenpuhl. Der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrades wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 74-jähriger BMW-Fahrer aus Leichlingen die Straße Kradenpuhl und beabsichtige, nach links auf die K1 in Fahrtrichtung Leichlingen Innenstadt abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah er jedoch den 17-jährigen Solinger, der seinerseits mit seinem Zweirad der Marke Honda die K1 in Fahrtrichtung Solingen befuhr. Beide Verkehrsteilnehmer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Pkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die K1 im Einmündungsbereich zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern weiterhin an. (ch)

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