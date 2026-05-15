Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Versuchter Raub endet mit vier vorläufigen Festnahmen

Burscheid (ots)

Gestern Abend (14.05.), gegen 22:20 Uhr, ist es in einer Tankstelle an der Höhestraße zu einem versuchten Raubdelikt gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand haben zwei männliche maskierte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Höhestraße betreten, um unter Vorhalt eines Pfeffersprays Bargeld aus der Kasse zu rauben.

Bei Tatausführung waren neben dem Kassierer noch zwei Kunden im Verkaufsraum anwesend. Einer der beiden Täter sprang über den Thekenbereich, wurde jedoch umgehend vom Verkäufer am Arm gezogen, überwältigt und festgehalten. Außerdem gelang es dem Angestellten, die Eingangstür zu blockieren, so dass der zweite Täter nicht fliehen konnte.

Bis zum Eintreffen der Polizei konnten so beide Täter im Verkaufsraum festgehalten werden. Es handelte sich um einen 20-Jährigen und einen 26-Jährigen aus Grevenbroich, die unter Betäubungsmitteleinfluss standen. Der verwendete Pkw VW der beiden Räuber wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen lagen als gestohlen ein und wurden sichergestellt.

Zwei weitere Männer, im Alter von 27 und 28 Jahren und ebenfalls aus Grevenbroich, wurden wenig später von der Polizei in der Nähe in einem Pkw der Marke Opel angetroffen, mit dem sie kurz zuvor die Tankstelle passiert hatten. Sie wurden als mögliche Mittäter ebenso vorläufig festgenommen.

Außerdem wurden von allen Beschuldigten die Mobiltelefone als mögliche Beweismittel sichergestellt.

Den beiden Haupttätern wurden wegen des Einflusses von berauschenden Mitteln Blutproben entnommen. Der 28-jährige Grevenbroicher, der den Pkw Opel unter Betäubungsmitteleinfluss geführt hatte, musste ebenfalls eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen. Er ist nach aktuellen Erkenntnissen außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der Angestellte der Tankstelle wurde bei dem Gerangel mit den Tätern leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Alle vier Beschuldigten kamen nach Abschluss der umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen vorläufig wieder auf freien Fuß. Sie werden sich nun wegen diverser Delikte verantworten müssen. (ct)

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