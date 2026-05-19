Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Menschen schwer verletzt - Unfallfahrer war stark alkoholisiert

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Bergisch Gladbach (ots)

Er war alkoholisiert und fuhr trotzdem Auto: Ein 33-jähriger Bergisch Gladbacher hat gestern Abend (18.05.) einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Gegen kurz nach 18:00 Uhr war der 33-Jährige in seinem Pkw der Marke Ford auf der Frankenforster Straße in Fahrtrichtung Lustheide unterwegs. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung fuhr er mittig auf der Fahrbahn. Zuerst touchierte er mit seinem Pkw einen ihm entgegenkommenden KIA. Danach prallte er frontal mit einem Opel zusammen, der in Fahrtrichtung Bensberg gefahren war. Der 60-jährige Fahrer des Opel wurde schwer verletzt, ebenso der Unfallverursacher.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von 3 Promille. Seinen Führerschein hatte der Unfallverursacher nicht dabei. Er und der 60-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem 33-Jährigen auch eine Blutprobe entnommen.

Der Pkw des 33-Jährigen und der Opel wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zudem entdeckten die Polizeibeamten am Ford frische Lackschäden, die möglicherweise von einem weiteren Unfall stammten. Der Fahrer des KIA blieb unverletzt, an seinem Pkw befanden sich mehrere Lack- und Kratzspuren.

Die Polizei Rhein-Berg ermittelt gegen den 33-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung, der Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss und einer möglichen Fahrerflucht.

Die Frankenforster Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme bis in den Abend hinein gesperrt. (bw)

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