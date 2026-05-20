Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Suche nach verletztem Fußgänger - Verkehrskommissariat ermittelt, nachdem ein Kind von einem Pkw erfasst wurde

Kürten (ots)

Heute Vormittag (20.05.) ist ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizeiwache in Bergisch Gladbach erschienen. Der 42-jährige Kürtener schilderte, dass er gegen 07:30 Uhr aus seiner Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr der Wipperfürther Straße in Dürscheid einfahren wollte. Dabei touchierte er nach eigenen Angaben mit seinem Pkw der Marke Mazda einen plötzlich von rechts kommenden Fußgänger. Der Junge sei circa 13 bis 14 Jahre alt gewesen und hätte auf mehrfache Nachfrage gesagt, dass er unverletzt sei. Zusammen mit einem etwa gleichaltrigen Mädchen lief der Junge dann weiter in Richtung eines wartenden Linienbusses. Dabei soll der Junge gehumpelt haben. Er trug nach Beschreibung des Autofahrers dunkle Kleidung und hatte entweder kurze dunkle Haare oder er trug eine Kapuze. Das Mädchen in Begleitung des Jungen war etwas größer als der Junge und hatte längeres Haar.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den Jungen und seine Begleiterin bzw. die Eltern der Minderjährigen darum, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch mögliche Unfallzeugen wenden sich in dieser Sache bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg. (ct)

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