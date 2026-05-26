Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI-KvD: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach dem 13-jährigen Mädchen aus Wiesbaden
Wiesbaden (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 13-jährigen Mädchen aus Wiesbaden von Montag, den 25.05.2026, 23:26 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen konnte heute Vormittag unversehrt angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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