Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach dem 13-jährigen Mädchen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 13-jährigen Mädchen aus Wiesbaden von Montag, den 25.05.2026, 23:26 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen konnte heute Vormittag unversehrt angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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