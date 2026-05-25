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Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Kampfmittel am Rheinufer in Wiesbaden-Biebrich aufgefunden+++

POL-WI-KvD: +++Kampfmittel am Rheinufer in Wiesbaden-Biebrich aufgefunden+++
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Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Rheingaustraße,

Montag, 25.05.2026, 12:15 Uhr

(jul) Am Montagmittag wurde durch einen Spaziergänger am Rheinufer in Höhe des Biebricher Schlosses ein Panzergeschoss aufgefunden.

Am Montagmittag gegen 12:15 Uhr meldeten Fußgänger den Fund einer Granate am Rheinufer in Wiesbaden-Biebrich. Der Fundort, sowie der mögliche Einwirkungsbereich wurden daraufhin abgesperrt.

Von den Absperrmaßnahmen war auch der Fahrzeugverkehr auf der Rheingaustraße in beide Fahrtrichtungen betroffen. Nach ersten Rücksprachen mit Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes war in der Folge lediglich eine Absicherung des Fundorts erforderlich und der Verkehr konnte um 13:20 Uhr wieder freigegeben werden.

Bei einer Begutachtung vor Ort wurde durch das Fachpersonal des Kampfmittelräumdienstes festgestellt, dass es sich bei dem Kampfmittel um ein ca. 30 cm langes Panzergeschoss ohne Zündvorrichtungen oder explosive Stoffe handelte.

Um 15:00 Uhr konnten alle Maßnahmen aufgehoben werden.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte oder die Einsatzkräfte. Auch auf das Sommerkonzert im Biebricher Schloss hatte der Fund des Panzergeschosses keinerlei Auswirkungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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