Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Beim Sonnen Handy entwendet+++Schlägerei auf offener Straße+++ Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++

Wiesbaden (ots)

1. Beim Sonnen Handy entwendet,

Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Freitag, 22.05.2026, 18:48 Uhr

(eh) Am Freitagabend wurde einem 38-jährigen Wiesbadener während des Sonnenbadens in den Reisinger Anlagen sein Handy entwendet. Der Mann lag im Bereich einer Grünfläche und sonnte sich. Plötzlich bemerkte er, dass die Verbindung seiner Kopfhörer zu seinem Mobiltelefon abriss. Er stand auf und sah, dass eine weibliche und zwei männliche Personen sich mit seinem Mobiltelefon in Richtung Bahnhofstraße entfernten. Als er ihnen folgte, um sein Handy wiederzuerlangen, besprühte die weibliche Täterin ihn mit Pfefferspray. Trotzdem gelang es ihm, der Frau das gestohlene Handy wegzunehmen. Die drei Handydiebe flüchteten in Richtung Mainzer Straße. Die Frau war angeblich Bulgarin. Die beiden Männer waren dunkelhäutig, einer war groß und dünn, der andere korpulent. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Schlägerei auf offener Straße,

Wiesbaden, Bismarckring, Samstag, 23.06.2026, 21:06 Uhr

(eh) Am Samstagabend wurden zwei junge Wiesbadener vor einem Café am Bismarckring von mehreren Personen zusammengeschlagen. Die beiden jungen Männer standen vor einem Café am Bismarckring, als um 21:06 Uhr plötzlich ein schwarzer 5er BMW vor dem Lokal anhielt. Unvermittelt sprangen fünf Männern aus dem Wagen, schlugen und traten auf die beiden ein und entfernen sich im Anschluss mit dem Fahrzeug, an dem ein polnisches Kennzeichen angebracht war, in Richtung Bleichstraße. Ein Unbeteiligter wurde in die Schlägerei verwickelt und verletzt. Außerdem wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Grund des Angriffs soll eine intime Beziehung zwischen einem Beteiligten und der Partnerin eines Beteiligten der Gegenseite gewesen sein. Die beiden Verletzten wurden vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte erstversorgt, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war vorerst nicht nötig. Die flüchtigen Angreifer sollen 5 Rumänen im Alter zwischen 20- 25 Jahren gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Samstag, 23.05.2026, 14:30 Uhr bis 22:15 Uhr

(nm) Am Samstag führten die Landespolizei und die Stadtpolizei wieder Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Wiesbadener Waffenverbotszone im Innenstadtbereich, der Reisinger Anlage, des Luisenplatzes, Schelmengraben und des Hauptbahnhofes. Auf dem Platz der Deutschen Einheit konnte eine Person mit Kokain festgestellt werden. Insgesamt wurden 27 Personen einer Kontrolle unterzogen. Stadtpolizei und Landespolizei werden auch zukünftig gemeinsame Kontrollen durchführen und im Stadtgebiet präsent sein, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und ansprechbar zu sein.

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