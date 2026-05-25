Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++22-Jähriger durch Messerangriff leicht verletzt+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße,

Sonntag, 24.05.2026, 23:15 Uhr

(jul) Am Sonntagabend wurde ein 22-jähriger Mann in der Kasteler Straße im Wiesbadener Ortsteil Biebrich durch mehrere Messerstiche leicht verletzt.

Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr kam es in der Kasteler Straße nach verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 22 und 26 Jahren.

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung zog der 26-jährige Mann ein Taschenmesser und verletzte mit diesem seinen 22-jährigen Kontrahenten.

Der 22-Jährige erlitt durch den Messerangriff leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

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