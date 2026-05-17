Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Polizist bei Widerstand verletzt+++mehrere körperliche Auseinandersetzungen+++Sachbeschädigung+++Mülltonnen in Brand gesetzt+++Verkehrskontrollen+++

Wiesbaden (ots)

1.35-jähriger Polizeibeamter bei Festnahme leicht verletzt, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring / Bahnhofstraße, Freitag, 16.05.2026, 16:00 Uhr

(jul) Am Freitagnachmittag wurde ein 35-jähriger Polizeibeamter in Wiesbaden bei einer Festnahme leicht verletzt.

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr erreichten die Einsatzzentrale mehrere Mitteilungen, dass ein Mann im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Kaiser-Friedrich-Ring gegen fahrende Fahrzeuge schlagen und sich auf die Fahrbahn legen würde.

Durch die Einsatzkräfte konnte ein 33-jähriger Mann angetroffen werden, welcher bereits beabsichtigte, andere Passanten körperlich anzugreifen. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der Mann und verletzte dabei einen 35-jährigen Wiesbadener Polizeibeamten. Dieser erlitt oberflächige Schürfwunden an den Unterarmen. Der 33-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde aufgrund dessen in einem Wiesbadener Krankenhaus untergebracht.

2.Zwei Mädchen bei Auseinandersetzung leicht verletzt, Wiesbaden, Kirchgasse, Freitag, 15.05.2026, 18:45 Uhr

(jul) Am frühen Freitagabend wurden zwei Mädchen in der Wiesbadener Fußgängerzone bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt.

Im Bereich Kirchgasse/Mauritiusplatz wurden am Freitagabend gegen 18:45 Uhr zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren von zwei anderen jungen Frauen angegriffen. Dabei wurden den zwei Mädchen von ihren Kontrahentinnen mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und in den Bauch getreten. Anschließend sprühte eine Angreiferin einen unbekannten Reizstoff in Richtung der zwei Mädchen. Die beiden Teenager wurden bei dem Angriff leicht verletzt.

Beide Angreiferinnen seien ca. 16 Jahre alt, schlank, ca. 165 cm groß und braunhaarig gewesen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3.Beschädigte Scheibe durch Flaschenwurf, Wiesbaden, Bärenstraße, Samstag, 16.05.2026, 01:30 Uhr

(jul) Am frühen Samstagmorgen wurde eine Schaufensterschreibe durch einen Flaschenwurf in der Wiesbadener Fußgängerzone beschädigt.

Gegen 01:30 Uhr kam es in der Bärenstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nachdem ein 28-Jähriger seinen 54-jährigen Kontrahenten mit einer Glasscherbe bedroht hatte, versucht er diesen mit einer Glasflasche zu schlagen. Anschließend wirft der 28-Jährige die Flasche gegen eine Fensterscheibe, welche dabei zu Bruch geht.

Der Angreifer konnte noch vor Ort durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. An der Fensterscheibe entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

4.33-Jähriger durch Tritte gegen den Kopf verletzt, Wiesbaden, Kirchenreulchen, Samstag, 16.05.2026, 01:00 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in 33-jähriger Mann durch mehrere Schläge und Tritte gegen den Kopf leicht verletzt.

Am Samstag gegen 01:00 Uhr kam es im "Kirchenreulchen" in der Wiesbadener Innenstadt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und einer dreiköpfigen Personengruppe. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde der 33-jährige Mann körperlich angegriffen. Der Angreifer aus dieser Personengruppe schlug und trat dem 33-Jährigen mehrfach gegen den Kopf.

Der 33-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. Der Angreifer sei ca. 20-30 Jahre, schlank und, von Zeugen beschrieben, mit "südländischem Erscheinungsbild". Er habe einen Kinnbart getragen. Der Mann sei mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeanshose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5.Verbaler Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung, Wiesbaden, Wagemannstraße 29, Sonntag, 17.05.2026, 04:15 Uhr

(jw) Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich einer Gaststätte in der Wagemannstraße in Wiesbaden zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 22-jähriger Wiesbadener verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 22-Jährige gegen 04:15 Uhr von zwei Personen angegriffen. Hierbei schlugen und traten ein 20-jähriger Wiesbadener sowie ein bislang unbekannter Täter auf den Geschädigten ein. Zudem wurde Pfefferspray eingesetzt.

Der unbekannte Täter wird als etwa 18 bis 25 Jahre alt und mit "südländischem Erscheinungsbild" beschrieben und soll dunkel bekleidet gewesen sein. Der Geschädigte wurde verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 20-jährige Beschuldigte konnte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

6.Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Scharnhorststraße, Roonstraße, Sonntag, 17.05.2026, 01:11 Uhr

(jw) In der Nacht zum Sonntag kam es erneut zu mehreren Mülltonnenbränden in Wiesbaden.

Unbekannte Täter setzten gegen 01:11 Uhr zwei Mülltonnen in der Roonstraße sowie eine Mülltonne in der Scharnhorststraße in Brand und flüchteten anschließend unerkannt.

Durch die Brände wurden keine Personen verletzt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. eintausend Euro. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7.Verkehrskontrollen,

Wiesbaden, Saarstraße, Freitag, 15.05.2026, 10:00 - 18:00 Uhr

(jw) Am Freitag, dem 15.05.2026, führte die Polizei in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Saarstraße in Wiesbaden durch.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 57 Fahrzeuge sowie 75 Personen überprüft. Hierbei ergaben sich mehrere Verstöße im Bereich der Verkehrstüchtigkeit. Gegen drei Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Fahrer stand unter dem Einfluss von THC, ein weiterer unter dem Einfluss von Opiaten. Zudem wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, der unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm.

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