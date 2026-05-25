Freiwillige Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Auffällige Geruchsentwicklung im Gewerbepark Sievern - Messungen ohne Befund

Geestland (ots)

Sievern. Am späten Sonntagabend (24. Mai 2026) wurde die Feuerwehr gegen 23:40 Uhr zu einer auffälligen Geruchsentwicklung mit möglichem Gefahrstoffbezug im Bereich des Gewerbegebietes Sievern alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Im Bereich des Gewerbeparks war ein deutlich wahrnehmbarer, markanter Geruch festzustellen.

Zum Ausschluss möglicher Gefährdungen leitete die Feuerwehr umfangreiche Erkundungs- und Messmaßnahmen ein. Mithilfe spezieller Messtechnik wurde die Umgebungsluft auf mögliche Gefahrstoffe sowie auffällige Stoffkonzentrationen überprüft. Sämtliche Messungen verliefen ohne Befund.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde zudem ein angrenzender Gewerbebetrieb in die Maßnahmen einbezogen. Gemeinsam mit einem verantwortlichen Ansprechpartner erfolgten zusätzliche Kontrollmessungen innerhalb der Betriebsräume. Auch hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Es bestanden zu keinem Zeitpunkt Hinweise auf eine Gefährdung für die Bevölkerung oder die Umwelt. Maßnahmen für Anwohnerinnen und Anwohner waren daher nicht erforderlich.

Die Tätigkeiten der Feuerwehr dauerten rund zwei Stunden an. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren Sievern, Langen und Holßel sowie ein Sonderfahrzeug für Gefahrstoffmessungen der Feuerwehr Elmlohe. Die Ursache des Geruchs konnte im Rahmen des Einsatzes nicht abschließend festgestellt werden.

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