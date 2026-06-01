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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beschädigter Lkw führt zu unfreiwilliger Übernachtung

Euskirchen-Wißkirchen (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Euskirchen sorgte in der Nacht zu Samstag (30. Mai) für einen Polizeieinsatz auf der Wißkirchener Straße.

Gegen 0.15 Uhr wurde ein geparkter Lkw beschädigt. Zeugen beobachteten die Tat und konnten den eingesetzten Polizeibeamten Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher geben. Die Spur führte schnell zu einem 34-jährigen Mann, der in der Nähe angetroffen werden konnte.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Die Beamten sprachen dem Mann daraufhin einen Platzverweis aus und machten deutlich, dass bei einer Missachtung weitere Maßnahmen folgen würden.

Zunächst zeigte sich der Mann einsichtig und verließ die Örtlichkeit. Die Einsicht hielt jedoch nur von kurzer Dauer. Wenig später trafen die Beamten den 34-Jährigen erneut am Einsatzort an.

Da der Platzverweis offenbar nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben war und weitere Straftaten verhindert werden sollten, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Euskirchen gebracht.

Dort verbrachte er den Rest der Nacht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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