Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit nicht zugelassenem Fahrzeug betrunken gefahren, Blutprobe

Euskirchen-Weidesheim (ots)

Am Freitag, 29.05.2026, meldeten Zeugen gegen 13:42 Uhr einen stark alkoholisierten Mann, der mit einem nicht angemeldeten Fahrzeug ohne Kennzeichen durch Weidesheim fahren würde. Das Fahrzeug konnte vor einem Wohnhaus in Weidesheim festgestellt werden. Die Motorhaube war warm, und durch ein Fenster konnte eine männliche Person in der Wohnung festgestellt werden. Diese öffnete auf Klingeln und Klopfen jedoch nicht die Türe. Ein verständigter Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung zur Ergreifung des Tatverdächtigen an. Über eine Terrassentüre konnte die Wohnung betreten werden. Dort konnte die stark alkoholisierte Person angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Person wurde der Wache Euskirchen für die Entnahme einer Blutprobe zugeführt. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

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