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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradfahrer bedroht Mann mit Messer - Widerstand gegen Polizeibeamte

Zülpich (ots)

Am gestrigen Dienstag (26. Mai) kam es gegen 14.30 Uhr in Zülpich zu mehreren Straftaten durch einen 49-jährigen, polizeibekannten Mann aus Zülpich.

Zunächst befuhr der Mann mit einem Fahrrad die Römerallee. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Fahrradfahrer von einem Gehweg auf die Fahrbahn. Ein dort fahrender Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß nur durch starkes Bremsen und ein Ausweichmanöver verhindern.

Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort. Zeugen beobachteten dabei, dass der Mann in Schlangenlinien fuhr. Zudem nahmen sie Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahr.

Im weiteren Verlauf bedrohte der Beschuldigte einen Mann mit einem mitgeführten Küchenmesser. Darüber hinaus bedrohte der Beschuldigte den Mann verbal.

Mit Bekanntwerden des Sachverhalts gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Daraufhin eilten mehrere Streifenwagen nach Zülpich. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später antreffen und fixieren. Hierzu musste der Mann mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden.

Während der anschließenden Fixierung leistete der 49-Jährige Widerstand.

Der Mann wurde anschließend zur psychiatrischen Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und vorläufig festgenommen.

Auch dort leistete der Beschuldigte über mehrere Stunden hinweg Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Unter anderem spuckte er nach den Beamten, trat nach ihnen und sperrte sich gegen die Maßnahmen.

Es wurden unter anderem Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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