Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Neue Streifenwagen eingetroffen - neues Modell im Kreis unterwegs

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Kreis Euskirchen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen hat vom Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD NRW) neue Streifenwagen erhalten. Darunter befinden sich erstmals auch Fahrzeuge des Typs Ford Tourneo Custom sowie die neue Generation des Mercedes-Benz Vito. Mit der Modernisierung des Fuhrparks wird die Polizei Euskirchen künftig noch sicherer, komfortabler und effizienter im Einsatz unterwegs sein.

Die neuen Fahrzeuge verfügen über zahlreiche technische Neuerungen, die speziell auf die Anforderungen des Polizeialltags abgestimmt wurden. Sowohl der Ford Tourneo Custom als auch der Mercedes-Benz Vito bieten großzügige Platzverhältnisse für Einsatzkräfte und Ausrüstung sowie moderne Fahrerassistenz- und Sicherheitsfunktionen. Besonders hervorzuheben sind die digitalen Rückspiegel mit Panoramablick, die auch bei voll beladenem Fahrzeug eine optimale Sicht nach hinten ermöglichen. Zudem lassen sich Blaulicht, Sirene und weitere polizeiliche Funktionen über moderne Touchscreen-Systeme bedienen.

Der neue Ford Tourneo Custom verfügt unter anderem über einen intelligenten Allradantrieb, ein 8-Gang-Automatikgetriebe sowie eine neue Einzelradaufhängung, die für bessere Straßenlage, erhöhte Lenkpräzision und mehr Traktion sorgt. Außerdem erleichtern die niedrige Einstiegshöhe und die großen Schiebetüren den schnellen Ein- und Ausstieg im Einsatzalltag.

Auch der Mercedes-Benz Vito wurde in der neuesten Generation technisch weiterentwickelt und bietet den Kolleginnen und Kollegen einen modernen und ergonomischen Arbeitsplatz auf vier Rädern. Beide Fahrzeugtypen wurden so konzipiert, dass sich die Einsatzkräfte beim Wechsel zwischen den Modellen nicht umgewöhnen müssen.

"Unsere Streifenwagen sind weit mehr als reine Einsatzfahrzeuge - sie sind täglicher Arbeitsplatz und zugleich wichtiger Sicherheitsfaktor für unsere Kolleginnen und Kollegen. Die neuen Fahrzeuge tragen dazu bei, dass unsere Einsatzkräfte sicher, zuverlässig und modern ausgestattet ihren Dienst für die Menschen im Kreis Euskirchen leisten können", so Landrat und Behördenleiter Markus Ramers.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen freut sich über die Verstärkung des Fuhrparks und die weitere Modernisierung der Einsatzmittel für den täglichen Dienst.

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