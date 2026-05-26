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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann nach Körperverletzung und Sachbeschädigung vorläufig festgenommen

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (22. Mai) kam es gegen 12.05 Uhr auf der Klosterstraße in Euskirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte ein 36-jähriger Mann aus Euskirchen in einem Kiosk zunächst zwei Personen nach vorangegangenen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf kam es zwischen dem Mann und einem Geschädigten zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch eine weitere Geschädigte leicht verletzt wurde.

Vor dem Kiosk zog der 36-Jährige anschließend ein Messer und verletzte den Geschädigten leicht im Rückenbereich. Der Geschädigte flüchtete in Richtung eines Wettbüros, wobei er von dem Tatverdächtigen verfolgt wurde.

Im weiteren Verlauf nahm der Beschuldigte einen Tisch aus dem Außengastronomiebereich einer Sportsbar und warf diesen gegen den Türrahmen eines anderen Geschäftes. Der Tisch wurde hierbei zerstört. Zudem entstanden Kratzer und Einkerbungen am Türrahmen. Anschließend schlug der Mann mit einem bislang unbekannten Eisengegenstand gegen eine Schaufensterscheibe und beschädigte diese ebenfalls.

Der 36-Jährige wurde von Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde zudem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt.

Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gefertigt.

Die Ermittlungen sind aufgenommen worden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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