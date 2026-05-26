Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrskontrollen am Pfingstmontag - Polizei Euskirchen setzt Zeichen für mehr Sicherheit auf den Straßen

Kreis Euskirchen (ots)

Am Pfingstmontag (25.5.) führte die Kreispolizeibehörde Euskirchen umfangreiche Verkehrskontrollen im Kreisgebiet durch. Aufgrund des sonnigen Wetters und des hohen Verkehrsaufkommens standen insbesondere beliebte Ausflugs- und Motorradstrecken im Fokus der Maßnahmen.

Kontrolliert wurde unter anderem in Blankenheim, Nettersheim und Bad Münstereifel. Dabei überwachte die Polizei insbesondere die Landstraßen 165 (bei Rupperath), 167 (bei Blankenheim), 194 (bei Holzmülheim) und 234 (bei Lethert/Effelsberg).

Auf den überwachten Streckenabschnitten wurden teils erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Insgesamt trafen die eingesetzten Polizeikräfte 112 Maßnahmen. Davon betrafen 51 Maßnahmen Kradfahrende.

Insgesamt werden nun 14 Fahrverbote aufgrund festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen verhängt.

Besonders gravierend war der Fall eines 60-jährigen Motorradfahrers aus dem Rhein-Erft-Kreis. Dieser wurde innerhalb einer geschlossenen Ortschaft in Nettersheim-Holzmülheim in einem auf 50 km/h begrenzten Bereich mit 121 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz ergibt sich eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 68 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 600 Euro, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister. Der Mann zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizeikräften uneinsichtig.

Neben den repressiven Kontrollen setzte die Kreispolizeibehörde Euskirchen auch auf Präventionsarbeit. Kolleginnen und Kollegen der Unfallprävention begleiteten die Maßnahmen auf bekannten Motorradstrecken in den Gemeinden Hellenthal und Schleiden. Dort wurden unter anderem Airbagwesten für Motorradfahrende vorgestellt und bei Interesse mittels Druckkartusche ausgelöst. Zusätzlich erhielten die Verkehrsteilnehmenden Hinweise zum sicheren Fahrverhalten sowie Informationen zur sinnvollen Erweiterung der persönlichen Schutzausrüstung.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen weist darauf hin, dass die Verkehrskontrollen dem Schutz aller Menschen im Straßenverkehr dienen. Ziel der Maßnahmen ist es, die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu stärken, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und insbesondere gefährliches Fahrverhalten frühzeitig zu unterbinden.

Die Polizei wird auch künftig konsequent Kontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

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