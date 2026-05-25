Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Schwer verletzte Kradfahrerin mit Rettungshubschrauber in Uniklinik
Bad Münstereifel (ots)
Eine 60-jährige Kradfahrerin aus dem Stadtgebiet Euskirchen hat am Pfingstsonntag (24. Mai) um 16.15 Uhr die Kontrolle über das Krad verloren.
Sie ist auf der Landstraße 234, zwischen Bad Münstereifel-Scheuerheck und Bad Münstereifel, bergab, nach rechts von der Straße abgekommen, auf einem Grünstreifen aufgefahren und hat sich dort überschlagen.
Sie verletzte sich dabei schwer und kam mit Rettungshubschrauber in eine Uniklinik.
Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte Spuren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
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