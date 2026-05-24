Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss gefahren, Widerstand geleistet und zwei Mal im Polizeigewahrsam gelandet

53894 Mechernich (ots)

Am Freitagnachmittag (22. Mai 2026) fiel ein 25-jähriger mechernicher Fahrzeugführer auf, nachdem er von Zülpich kommend in Richtung Kall in Schlangenlinien fahrend angehalten und kontrolliert werden konnte. Hierbei stellte die kontrollierende Streifenwagenbesatzung fest, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand.

Bei dem Aufenthalt in der mechernicher Dienststelle zeigte sich der Beschuldigte unkooperativ und aggressiv, sodass er in den Polizeigewahrsam der Wache Euskirchen eingeliefert wurde, welches er am Morgen des Folgetages zunächst wieder verlassen durfte.

Bei seiner Entlassung zeigte sich der 25-jährige Beschuldigte jedoch wenig geläutert, randalierte erneut und kehrte infolge dessen umgehend in den Polizeigewahrsam zurück.

Entsprechende Strafanzeigen im Bezug auf die Verkehrsverstöße und Widerstandsleistungen wurden gefertigt.

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