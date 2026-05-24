PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss gefahren, Widerstand geleistet und zwei Mal im Polizeigewahrsam gelandet

53894 Mechernich (ots)

Am Freitagnachmittag (22. Mai 2026) fiel ein 25-jähriger mechernicher Fahrzeugführer auf, nachdem er von Zülpich kommend in Richtung Kall in Schlangenlinien fahrend angehalten und kontrolliert werden konnte. Hierbei stellte die kontrollierende Streifenwagenbesatzung fest, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand.

Bei dem Aufenthalt in der mechernicher Dienststelle zeigte sich der Beschuldigte unkooperativ und aggressiv, sodass er in den Polizeigewahrsam der Wache Euskirchen eingeliefert wurde, welches er am Morgen des Folgetages zunächst wieder verlassen durfte.

Bei seiner Entlassung zeigte sich der 25-jährige Beschuldigte jedoch wenig geläutert, randalierte erneut und kehrte infolge dessen umgehend in den Polizeigewahrsam zurück.

Entsprechende Strafanzeigen im Bezug auf die Verkehrsverstöße und Widerstandsleistungen wurden gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 17:38

    POL-EU: Pedelec/E-Bike Training für Seniorinnen und Senioren

    Kreis Euskirchen (ots) - Die Polizei Euskirchen führt in diesem Sommer wieder mehrere kostenfreie Pedelec Trainings für Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren im Kreis Euskirchen durch. Die Angebote finden sowohl im Nord als auch im Südkreis statt und sind über das gesamte Kreisgebiet verteilt. Ziel der Trainings ist es, älteren Verkehrsteilnehmenden ein sicheres und selbstbewusstes Fahren mit dem Pedelec zu ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 12:45

    POL-EU: 41-jähriger Pkw-Fahrer nach Kontrolle festgenommen - Fünf Haftbefehle

    Euskirchen (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am gestrigen Nachmittag (21. Mai) gegen 16 Uhr einen 41-jährigen Pkw-Fahrer aus Euskirchen auf dem Jülicher Ring in Euskirchen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Mann insgesamt fünf offene Haftbefehle vorlagen. Diese bestanden unter anderem wegen Verstößen gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren