Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pedelec/E-Bike Training für Seniorinnen und Senioren

Kreis Euskirchen (ots)

Die Polizei Euskirchen führt in diesem Sommer wieder mehrere kostenfreie Pedelec Trainings für Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren im Kreis Euskirchen durch. Die Angebote finden sowohl im Nord als auch im Südkreis statt und sind über das gesamte Kreisgebiet verteilt. Ziel der Trainings ist es, älteren Verkehrsteilnehmenden ein sicheres und selbstbewusstes Fahren mit dem Pedelec zu ermöglichen.

Pedelcs werden immer beliebter und bieten ein hohes Maß an zusätzlicher Mobilität. Gleichzeitig steigt jedoch auch das Unfallrisiko, insbesondere bei unerfahrenen oder älteren Nutzerinnen und Nutzern. Mit den Trainings setzt die Polizei Euskirchen gezielt auf Prävention und möchte die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig erhöhen.

Die Schulungen beinhalten sowohl praktische als auch theoretische Inhalte. Dazu gehören fahrpraktische Übungen im Schonraum, beispielsweise auf Schulhöfen, grundlegende technische Informationen rund um das Pedelec sowie hilfreiche Tipps für einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang im Straßenverkehr.

Die Trainings werden durchgeführt von Polizeihauptkommissarin Lydia Hüpgen und Polizeihauptkommissar Jörg Meyer von der Verkehrsunfallprävention der Polizei Euskirchen.

Wichtige Teilnahmehinweise:

Die Teilnahme ist nur mit eigenem Pedelec, Fahrradhelm und festem Schuhwerk möglich.

Hier können Sie sich zu unseren Trainings anmelden: https://beteiligung.nrw.de/portal/kpbeu/beteiligung/themen

Die einzelnen Termine finden Sie hier: https://euskirchen.polizei.nrw/artikel/pedelece-bike-training-fuer-seniorinnen-und-senioren

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