Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen führen zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Greiz (ots)

Greiz. Aufgrund einer Mitteilung wurde bekannt, dass ein 20-jähriger und ein 32-jährige Mann im Stadtgebiet Greiz diverse Betäubungsmittel verkaufen sollen. Aufgrund dieser Mitteilung und den vorliegenden Ermittlungen wurden am Freitag den 16.01.2026 Durchsuchungsmaßnahmen bei den späteren Beschuldigten durchgeführt, welche zum Auffinden verschiedener Drogen, darunter Haschisch und Marihuana in größeren, unerlaubten Mengen, sowie Waffen und waffenähnliche Gegenstände führten. Da zudem bekannt wurde, dass die Beschuldigten die Betäubungsmittel auch an Minderjährige verkauften lag in diesem Fall ein Verbrechenstatbestand vor, welcher schlussendlich zur vorläufigen Festnahme der beiden Täter führte. Die genauen Umstände der Taten, sowie die genauen Mengen der Betäubungsmittel sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. <MS>

