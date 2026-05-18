POL-OF: Jungbulle beschädigt Auto
Brachttal (ots)
(lei) Ein entlaufener Jungbulle hat am Sonntagnachmittag im Ortsteil Hellstein einen gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Mehrere Notrufe gingen bei den Einsatzkräften ab 14 Uhr ein, nachdem das Tier offenbar ausgebüxt war und sich aggressiv verhielt.
Nach bisherigen Erkenntnissen sprang der Bulle in der Ortsdurchfahrt gegen das Heck eines Autos und verletzte sich dabei mutmaßlich selbst. Da sich das Tier trotz aller Bemühungen weder beruhigen noch einfangen ließ, wurde ein Jäger hinzugezogen, um den Jungbullen zu betäuben. Dieser flüchtete jedoch zunächst und befand sich zwischenzeitlich in unmittelbarer Nähe zu einer Radfahrerin.
Nachdem das Tier zunächst verschwunden war, wurde es später erneut gesichtet. Aufgrund der anhaltenden Gefährdungslage musste der Jungbulle schließlich von dem Jäger erlegt werden.
Nach aktuellem Stand liegen der Polizei keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor.
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