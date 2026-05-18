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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jungbulle beschädigt Auto

Brachttal (ots)

(lei) Ein entlaufener Jungbulle hat am Sonntagnachmittag im Ortsteil Hellstein einen gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Mehrere Notrufe gingen bei den Einsatzkräften ab 14 Uhr ein, nachdem das Tier offenbar ausgebüxt war und sich aggressiv verhielt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprang der Bulle in der Ortsdurchfahrt gegen das Heck eines Autos und verletzte sich dabei mutmaßlich selbst. Da sich das Tier trotz aller Bemühungen weder beruhigen noch einfangen ließ, wurde ein Jäger hinzugezogen, um den Jungbullen zu betäuben. Dieser flüchtete jedoch zunächst und befand sich zwischenzeitlich in unmittelbarer Nähe zu einer Radfahrerin.

Nachdem das Tier zunächst verschwunden war, wurde es später erneut gesichtet. Aufgrund der anhaltenden Gefährdungslage musste der Jungbulle schließlich von dem Jäger erlegt werden.

Nach aktuellem Stand liegen der Polizei keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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