Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte beschädigen Kirchenfenster während Gottesdienst

Hanau (ots)

(lei) Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Sonntag, nachdem es während eines Gottesdienstes in einer Kirche in der Lamboystraße zu einer Sachbeschädigung gekommen war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Fensterscheiben eines Seitengebäudes beschädigt, als sich rund 200 Besucher in der Messe befanden.

Die Gottesdienstteilnehmer wurden durch plötzliches Klirren und umherfliegende Glassplitter auf den Vorfall aufmerksam. Gleichwohl nach aktuellem Stand niemand verletzt wurde, gab eine Person jedoch später an, von Glassplittern getroffen worden zu sein.

Vor Ort stellten Einsatzkräfte einige Einschüsse in mehreren Scheibenelementen fest. Die Kugeln hatten die Fenster teilweise durchschlagen. Sowohl innerhalb des Gebäudes als auch im Außenbereich fanden Ermittler mehrere silberne Stahlkugeln mit einem Durchmesser von etwa fünf Millimetern, teilweise bereits verrostet. Zudem wurden weiße Plastikkugeln mit rund drei Millimetern Durchmesser entdeckt.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Bislang liegen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Tat einen religiösen Hintergrund hatte. Die Beamten, die den entstandenen Schaden auf etwa 5.000 Euro schätzen und nicht ausschließen, dass die Kugeln womöglich mit einer Zwille oder einer Softair verschossen wurden, suchen nun Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06181 100-120 melden können.

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