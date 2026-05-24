Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: zwei Kradfahrer beenden ihren Motorradausflug kurz hintereinander mit leichten Verletzungen
53940 Hellenthal-Hollerath (ots)
Am Nachmittag des 24. Mai 2026 (Pfingstsamstag) kommen gegen 17:30 Uhr zwei Kradfahrer, im Bereich der bei Motorradfahrern sehr beliebten Strecke "Hollerather Berg" in der Gemeinde Hellenthal, auf der B265 zu Fall.
Sowohl der 38-jährige Fahrer aus dem Kreis Heinsberg, als auch der 24-jährige Fahrer aus dem Landkreis Region Hannover, werden bei den Stürzen, die sich nur wenigen hundert Meter voneinander entfernt ereigneten, leicht verletzt.
Die entsprechenden Unfallanzeigen wurden gefertigt.
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