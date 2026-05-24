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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: zwei Kradfahrer beenden ihren Motorradausflug kurz hintereinander mit leichten Verletzungen

53940 Hellenthal-Hollerath (ots)

Am Nachmittag des 24. Mai 2026 (Pfingstsamstag) kommen gegen 17:30 Uhr zwei Kradfahrer, im Bereich der bei Motorradfahrern sehr beliebten Strecke "Hollerather Berg" in der Gemeinde Hellenthal, auf der B265 zu Fall.

Sowohl der 38-jährige Fahrer aus dem Kreis Heinsberg, als auch der 24-jährige Fahrer aus dem Landkreis Region Hannover, werden bei den Stürzen, die sich nur wenigen hundert Meter voneinander entfernt ereigneten, leicht verletzt.

Die entsprechenden Unfallanzeigen wurden gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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