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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 258 bei Blankenheim - eine Person verstorben

Blankenheim (ots)

Am heutigen Pfingstmontag (25. Mai) ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 258 bei Blankenheim ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Kreis Neuss befuhr die B 258 in Fahrtrichtung Blankenheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen zwei Bäume.

Der Fahrer sowie seine 67-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Frau verstarb später infolge ihrer schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht.

Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team eingesetzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen.

Die Bundesstraße 258 ist seit den Mittagsstunden für die Dauer der Unfallaufnahme und der weiteren Maßnahmen gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen geführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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